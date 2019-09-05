Шевченко: Думаю, Ярмоленко готов сыграть полный матч

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил физическую форму своего подопечного Андрея Ярмоленко.

"Готов ли Ярмоленко играть все 90 минут? Думаю, что готов. Я вижу, что у него нет никаких проблем. Он отлично тренируется, находится в хорошем настроении и хорошей физической форме.

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Ярмоленко или Цыганков? Определюсь с составом уже перед игрой. Но мне будет очень трудно. Все ребята приезжают в сборную с огромным желанием, тренируются с самоотдачей и этим ставят меня в затруднительное положение. Мне бы хотелось, чтобы всегда так было", – рассказал Шевченко в комментарии Tribuna.

Напомним, матч Литва – Украина состоится 7 сентября, начало в 19:00.

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