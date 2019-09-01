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Шевченко довызвал Коваленко на сентябрьские матчи сборной Украины

11:11 167 Читати українською
Шевченко довызвал Коваленко на сентябрьские матчи сборной Украины
Виктор Коваленко / Фото УАФ

Хавбек чемпионов Украины сможет помочь национальной команде в матчах против Литвы и Нигерии.

 

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вызвал в сборную полузащитника Шахтера Виктора Коваленко, информирует официальный сайт УАФ.

Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи против Нигерии и Литвы

Представитель "горняков" стал 25 игроком среди тех, которые будут готовиться к квалификационному матчу Евро-2020 с Литвой (7 сентября) и товарищеского поединка с Нигерией (10 сентября). Напомним, Коваленко выходил на замену в двух последних матчах евроотбора против Люксембурга и Сербии, но до последнего момента его не было даже в резервном списке на будущие игры.

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Кроме 23-летнего полузащитника место в составе сборной Украины получили еще семь игроков Шахтера – Пятов, Кривцов, Болбат, Матвиенко, Степаненко, Марлос, Мораес.

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Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Украина Украина Сборная Украины Литва - Украина Украина - Нигерия
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