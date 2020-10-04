Юрий Панькив и Владимир Шепелев довызваны в сборную Украины вместо Андрея Пятова и Тараса Степаненко, сообщает официальный сайт УАФ.

Шахтер идет на самоизоляцию – у игроков сборной Украины обнаружили коронавирус

Такое решение было принято из-за обнаруженного COVID-19 у игроков Шахтера после матча 5-го тура УПЛ против Десны. В связи с этим Шахтер полным составом идет на самоизоляцию. Это значит, что и другие вызванные в состав "сине-желтых" исполнители донецкого клуба не смогут помочь национальной команде – по крайней мере в товарищеском матче с Францией. Следующие тесты дадут понимание, будут ли "горняки" в состоянии присоединиться к лагерю сборной перед матчами Лиги наций УЕФА против Германии и Испании.

Учитывая резкое уменьшение числа игроков, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение срочно довызвать голкипера Александрии Юрия Панькова и полузащитника Динамо Владимира Шепелева.

Вылет сборной в Париж назначен на 11:00 в понедельник. В столице Франции к исполнителям из УПЛ должны присоединиться сборники, которые выступают в иностранных чемпионатах.

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