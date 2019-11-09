Шевченко довызвал Безуса на ближайшие матчи сборной Украины

Германия — 19:20 712
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Бавария – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча Бундеслиги
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Вест Хэм с Ярмоленко опозорился против Бернли – украинец не реализовал супершанс, лондонцы продлили ужасную сериюАнглия — 18:56 660
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"Яремчук сбросил плащ-невидимку", а "Пластун – настоящая скала". Бельгия восхваляет украинцев за избиение ВольфсбургаЛига Европы — 8 нояб 1204