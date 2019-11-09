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Шевченко довызвал Безуса на ближайшие матчи сборной Украины

20:44 29 Читати українською
Шевченко довызвал Безуса на ближайшие матчи сборной Украины
Роман Безус / официальный сайт УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в национальную команду полузащитника бельгийского Гента Романа Безуса.

Роман Безус получил вызов на матчи сборной Украины против сборных Эстонии и Сербии, информирует официальный сайт УАФ.

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К слову, полузащитник постоянно находился в составе "сине-желтых" в этом году, пропустив лишь сбор в октябре.

Напомним, что 14-го ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против Эстонии, а 17-го встретится с Сербией в последнем для себя матче отбора к Евро-2020.

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Андрей Шевченко Андрей Шевченко Роман Безус Роман Безус Украина Украина Евро-2020
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