"Шевченко в Дженоа? Я его только поздравляю. Думаю, если он там, то прежде всего сам хотел туда. Поэтому удачи и хорошей работы.

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Я думаю, он тренер довольно серьезный, показал своей работой в сборной Украины. Могу только пожелать удачи и выровнять ситуацию, в которую попала Дженоа. Думаю, у него все получится", – поделился Вернидуб в комментарии Футбол News.

Напомним, генуэзцы решили сменить главного тренера после провального старта сезона. Давиде Баллардини покинул команду в зоне вылета. Спасать ситуацию будет тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

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