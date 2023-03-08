"Думаю, что потенциал сборной Украины очень сильно раскрыл Андрей Шевченко, когда работал с национальной командой. Под его руководством была видна структура игры. Все говорили, что Украина не имеет таких футболистов, чтобы играть в позиционные атаки, чтобы контролировать мяч, но Андрей Николаевич доказал обратное.

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Так что у сборной Украины есть хороший потенциал и уровень. Даже если просто отталкиваться от того количества наших футболистов, которые выступают в топ-чемпионатах Европы! Но для раскрытия этого потенциала нужно много работать. Тренер, который придет в сборную, должен профессионально ко всему относиться. Повторюсь, в сборной – совсем не та специфика, что в клубе.

Здесь гораздо больше нужно просматривать игроков, больше времени тратить на анализ функционального состояния футболистов. И, конечно, нужно четко понимать, каких исполнителей нужно вызывать под свою модель игры. В Украине есть выбор на каждую позицию, пусть он и небольшой. Важно понимать, по какой модели ты играешь, и под эту модель подбирать футболистов, исходя из того, в каком они состоянии находятся", – сказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

К слову, Реброва называют следующим тренером сборной Украины – его контракт с Аль-Айном действует до лета. Ныне Сергея Станиславовича в национальной команде "подстрахует" Руслан Ротань, который будет готовить "сине-желтых" к первому матчу отбора на Евро-2024 против Англии.

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