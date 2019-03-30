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"Шевченко был лучшим в мире", – Морьентес вспомнил матчи с Динамо

22:09 42 Читати українською
"Шевченко был лучшим в мире", – Морьентес вспомнил матчи с Динамо
Андрей Шевченко / goal.com

Экс-форвард Реала Фернандо Морьентес вспомнил противостояние с киевским Динамо в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 1998/99.

"На тот момент Динамо было одним из лучших клубов. Игры были сложными, к тому же нам было сложно пережить ваш холодный климат.

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Шевченко тогда был лучшим игроком в мире. Я не вижу проблем, если бы он перешел в Реал", – цитирует Морьентеса sport.ua.

Киевское Динамо победило Реал по итогам двух матчей со счетом 3:1 и вышло в полуфинал Лиги чемпионов, где уступило Баварии.

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Шевченко Андрей Шевченко Фернандо Морьентес Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов
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