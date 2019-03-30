"Шевченко был лучшим в мире", – Морьентес вспомнил матчи с Динамо

Экс-форвард Реала Фернандо Морьентес вспомнил противостояние с киевским Динамо в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 1998/99.

"На тот момент Динамо было одним из лучших клубов. Игры были сложными, к тому же нам было сложно пережить ваш холодный климат.

Экс-форвард Реала Морьентес в восторге от Зозули и верит в перспективы Лунина в Мадриде

Шевченко тогда был лучшим игроком в мире. Я не вижу проблем, если бы он перешел в Реал", – цитирует Морьентеса sport.ua.

Киевское Динамо победило Реал по итогам двух матчей со счетом 3:1 и вышло в полуфинал Лиги чемпионов, где уступило Баварии.