"Шевченко был человеком-дерби": Индзаги вспомнил противостояние Интера и Милана
Главный тренер Беневенто и экз-звезда Милана Филиппо Индзаги поделился воспоминаниями о матчах против Интера накануне игры 20-го тура Серии А против "нерадзурри".
"Сан-Сиро для меня особое место. Когда я услышал, что его могут снести, я очень возмутился. Я перешел в Милан в основном для того, чтобы играть на Сан-Сиро, там царила фантастическая атмосфера.
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Я не забивал много голов Интеру, Шевченко был человеком-дерби. Если мне придется вспомнить гол, я назвал бы первый в миланском дерби", – приводит слова Индзаги Milanreports со ссылкой на Sky Sport.
Напомним, Шевченко и Индзаги выступали бок о бок в составе Милана в начале и середине 2000-х годов.
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