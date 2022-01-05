"Спасибо всем за поддержку, которую я получил в эти дни. Вечером получил негативный результат теста.

Шевченко сдал отрицательный тест в преддверии матча Дженоа в Серии А

Именно поэтому вместе со своими ребятами буду на завтрашнем матче. Еще раз всем спасибо. Вперед, Дженоа", – написал Шевченко в своем Instagram .

Напомним, коронавирус у украинского специалиста обнаружили еще 28 декабря (за это время у Дженоа матчей не было). Наставник "грифонов" провел несколько дней на изоляции.

Команда Андрея Шевченко уже завтра, 6 января, проведет матч 20 тура Серии А против Сассуоло. Стартовый свисток раздастся в 17:30.

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