Зарплата Шевченко у Дженоа составляет 1,8 миллиона евро в год – примерно такую же сумму специалист получал в сборной Украины, сообщает журналист Николай Васильков YouTube-каналі vZbirna.

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Впрочем, общий бюджет на тренерский штаб и персонал в генуэзском клубе значительно амбициознее, чем в сборной Украины – 7 млн. евро в год. Ранее сообщалось, что в национальной команде на тренерский штаб Шевченко выделялась сумма в 3,2 млн долларов, большую часть из которой составляла зарплата Андрея Николаевича.

Добавим, что украинскому специалисту будут помогать Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини, успевшие поработать в сборной Украины. Напомним, что Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье и уже успел отреагировать на свое назначение наставником "грифонов". Первую тренировку во главе генуэзцев он проведет 9 ноября.

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