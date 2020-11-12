Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения в спарринге с Польшей уже думает о матче Лиги наций против Германии.

"Я лично игрой команды очень доволен, в том числе и теми новичками, которые выходили. Структура была очень хорошей. Относительно реализации – мы должны выжимать из моментов больше, чем сегодня. Это в будущем будет очень важным моментом.

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Посмотрим, кто как восстановится. Мы дали возможность игрокам сыграть по 45 минут, была большая ротация. Полетим в Германию, проведем там тренировку. Ближе к матчу будем определяться и найдем оптимальный состав", – сказал Шевченко в эфире ФутболNews.

Напомним, что дальше команду Андрея Шевченко ждет поединок Лиги наций. Матч 5-го тура Германия – Украина состоится уже 14 ноября на Ред Булл Арене в Лейпциге. Начало игры в 21:45. Сейчас в активе обеих сборных по 6 очков, что на один пункт меньше, чем в Испании.

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