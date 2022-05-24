Матч легенд

"Синие" – "Белые" – 2:4

Голы: Индзаги, 5, Это'О, 65 – Зеедорф, 20, 70+2, Матри, 23, Джилардино, 27

Встреча проводилась с целью сбора средств для улучшения инклюзивности и борьбы с разными видами дискриминации, а также пострадавших от войны украинцев.

Шевченко отличился ассистом на Зеедорфа в благотворительном матче легенд – капитанская повязка, флаг Украины и овации