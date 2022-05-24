Шевченко ассистировал Зеедорфу: видео голов и обзор благотворительного матча с участием легенд
Украинский тренер Андрей Шевченко принял участие в благотворительном поединке, организованном Самюэлем Это'О. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Матч легенд
"Синие" – "Белые" – 2:4
Голы: Индзаги, 5, Это'О, 65 – Зеедорф, 20, 70+2, Матри, 23, Джилардино, 27
Встреча проводилась с целью сбора средств для улучшения инклюзивности и борьбы с разными видами дискриминации, а также пострадавших от войны украинцев.
Шевченко отличился ассистом на Зеедорфа в благотворительном матче легенд – капитанская повязка, флаг Украины и овации
"Белую" команду с капитанской повязкой вывел Андрей Шевченко, после его ассиста Зеедорф сравнял ситуацию на табло. Легендарный украинец позже мог забивать и сам, но эффектный удар за воротничок Фрай потянул. Шевченко покинул поле, но его команда выиграла со счетом 4:2.