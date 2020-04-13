"Шевченко – великий": Галлиани включил украинца в список своих любимых игроков славной эпохи Милана

Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани выделил наиболее знаковых игроков клуба за 31 год своей работы на благо "россонери".

"У Милана были финансовые проблемы в момент нашего прибытия, но уже была хорошая основа для команды. Мы сразу подписали Гуллита и ван Бастена, в следующем году также пришел Райкард.

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У нас уже была отличная защита, и мы добавили в команду больше чемпионов. Кака всегда остается в моем сердце. Шевченко – великий, то же касается Роналдиньо, Веа, Бобана, Савичевича... Еще так много игроков, с которыми я до сих пор поддерживаю близкие отношения", – признался Галлиани в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, Милан подписал Шевченко из Динамо за 24 млн евро в 1999 году. Украинец стал настоящей легендой клуба, отметившись 127 голами в 208 матчах.

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