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"Шевченко – великий": Галлиани включил украинца в список своих любимых игроков славной эпохи Милана

19:23 30 Читати українською
"Шевченко – великий": Галлиани включил украинца в список своих любимых игроков славной эпохи Милана
Шевченко и Галлиани / Фото из открытых источников

Бывший вице-президент Милана Адриано Галлиани выделил наиболее знаковых игроков клуба за 31 год своей работы на благо "россонери".

"У Милана были финансовые проблемы в момент нашего прибытия, но уже была хорошая основа для команды. Мы сразу подписали Гуллита и ван Бастена, в следующем году также пришел Райкард.

Шевченко Впервые встретился с представителем Милана после матча со сборной России

У нас уже была отличная защита, и мы добавили в команду больше чемпионов. Кака всегда остается в моем сердце. Шевченко – великий, то же касается Роналдиньо, Веа, Бобана, Савичевича... Еще так много игроков, с которыми я до сих пор поддерживаю близкие отношения", – признался Галлиани в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, Милан подписал Шевченко из Динамо за 24 млн евро в 1999 году. Украинец стал настоящей легендой клуба, отметившись 127 голами в 208 матчах.

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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Милан Милан Италия Адриано Галлиани Украинцы за рубежом
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