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Шевченко – сильный нападающий, у него не было конфликта с Моуринью, – Эссьен

19:50 42 Читати українською
Шевченко – сильный нападающий, у него не было конфликта с Моуринью, – Эссьен
Эссьен и Шевченко / Daily Mail

Бывший полузащитник Челси Майкл Эссьен вспомнил выступления в составе лондонцев вместе с экс-форвардом сборной Украины Андреем Шевченко.

"Когда Шевченко перешел в Челси, все его знали. Если ты любишь футбол, то ты непременно знаешь, кто это. Он сделал себе большое имя в Милане. Это привилегия – играть рядом с таким игроком, к тому же хорошим человеком.

Шевченко: Переход в Челси не был ошибкой

Почему не сложилась карьера Шевченко в Челси? Не знаю. Иногда ты меняешь обстановку и чувствуешь себя по-другому. Я не считаю, что он был неуспешным в Челси. Он выполнял свою работу. Шевченко – сильный игрок, он усилил команду. В отдельных матчах он помог. Хорошо помню его гол Валенсии в Лиге чемпионов.

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С Андреем мы друзья. У меня есть его номер, а у него – мой. Время от времени мы видимся в ложе стадиона Челси. Знаю, что он сейчас тренирует сборную Украины. Как по мне, то я не видел никаких проблем между Моуринью и Шевченко в течение тренировок или матчей. Возможно, были какие-то другие разговоры, но мне об этом неизвестно", – рассказал Эссьен в комментарии передачи Бомбардир.

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Майкл Эссьен Майкл Эссьен Андрей Шевченко Андрей Шевченко Челси Челси Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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