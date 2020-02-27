Шевченко – один из лучших тренеров в моей карьере, – Кравец

Форвард Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец рассказал о надеждах на поездку на Евро-2020 и оценил работу под руководством Андрея Шевченко.

"Не знаю, какой футболист может ответить иначе, но, конечно, есть мечта поехать на Евро. Ведь в прошлый раз была травма. Есть мечта, и ради нее я стараюсь все делать. Но все будет зависеть от решения главного тренера. Я, конечно, его приму, каким бы оно ни было. Для меня в моей футбольной карьере глобальная цель – поехать на Евро.

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Атмосфера в сборной сейчас на самом высоком уровне. Она переросла в более семейную и более дружественную, пребывание в сборной поднимает твои эмоции на новый уровень позитива, и ты искренне радуешься всему, что здесь происходит.

За счет чего эта команда имеет возможность находиться в таком состоянии? Во-первых, менталитет нового поколения футболистов. Он отличается в правильном направлении, никто не останавливается на достигнутом. Все стремятся прийти к чему-то большему. У всех игроков сборной огромное желание показать себя еще лучше, с каждым матчем и каждой игрой, а также с каждой тренировкой.

А во-вторых, это огромный авторитет главного тренера, поскольку все знают, кем он был как футболист и, придя в сборную, он стремится показать себя как квалифицированного профессионала. Только положительные слова. Шевченко – один из лучших тренеров в моей профессиональной карьере", – поделился Кравец в комментарии Football Hub.

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