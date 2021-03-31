Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к вылету "сине-желтых" в низший дивизион Лиги наций после подковерных игр УЕФА.

"Мы все сделали правильно, нашей вины здесь нет. Мы стали заложниками ситуации. Будем играть там, где должны. Я не думаю, что это что-то изменит.

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Главные турниры – это чемпионаты мира и Европы, а также отборочные турниры. Если мы окажемся готовы к квалификации, хорошо ее проведем и попадем на чемпионат мира, значит, это успешный сезон.

Нельзя рассчитывать, что мы будем делать это всегда, ведь это очень трудно. Если мы попали, то это успех. Лига наций – турнир, который дает еще один шанс попасть на чемпионат Европы, если ты не прошел отбор", – сказал Шевченко в комментарии YouTube-каналу Football Hub.

Напомним, окончательный вердикт CAS – поражение Украины в деле отмененного матча со Швейцарией. Как следствие, "сине-желтые" следующий розыгрыш Лиги наций начнут в дивизионе Б.

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