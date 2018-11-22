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Шевченко оценил перспективы Лиги наций как турнира

11:10 106 Читати українською
Шевченко оценил перспективы Лиги наций как турнира
Андрей Шевченко / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы Лиги наций как турнира.

"Я поддерживаю этот новый формат Лиги наций. Футбол должен развиваться, это касается организации, развития форматов и календаря. Мне было очень интересно принять участие в этом эксперименте УЕФА.

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Посмотрите на напряжение и уровень борьбы в поединках! Все команды Европы отнеслись к Лиге наций не только серьезно, а супермотивировано. К тому же, этот турнир дает реальный, а не призрачный шанс маленьким командам впервые в истории попасть в финальную часть первенства Европы. Для популяризации игры это огромный шаг вперед.

Для меня как для тренера в этом турнире есть одна очень привлекательная черта – это игра с равными соперниками. Так устроена сетка, в группах нет фаворитов или аутсайдеров, и это большой плюс. Сейчас мы превзошли практически равные нам по классу и готовности команды, это дает возможность реально понять свои силы, делать выводы и строить работу на будущее", – цитирует Шевченко "Сегодня".

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