Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил перспективы Лиги наций как турнира.

"Я поддерживаю этот новый формат Лиги наций. Футбол должен развиваться, это касается организации, развития форматов и календаря. Мне было очень интересно принять участие в этом эксперименте УЕФА.

Символическая сборная финального турнира Лиги наций: нидерландская оборона с британской атакой

Посмотрите на напряжение и уровень борьбы в поединках! Все команды Европы отнеслись к Лиге наций не только серьезно, а супермотивировано. К тому же, этот турнир дает реальный, а не призрачный шанс маленьким командам впервые в истории попасть в финальную часть первенства Европы. Для популяризации игры это огромный шаг вперед.

Для меня как для тренера в этом турнире есть одна очень привлекательная черта – это игра с равными соперниками. Так устроена сетка, в группах нет фаворитов или аутсайдеров, и это большой плюс. Сейчас мы превзошли практически равные нам по классу и готовности команды, это дает возможность реально понять свои силы, делать выводы и строить работу на будущее", – цитирует Шевченко "Сегодня".

Итоги Лиги наций: неудачи фаворитов и призеров ЧМ-2018, неожиданности и сенсации или Оправдал ли турнир ожидания