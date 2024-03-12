Шевченко – о бронировании футболистов: "Это очень сложный вопрос"
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился мыслями относительно призыва на военную службу представителей футбольных команд.
“Это очень сложный вопрос, потому что речь идет не только об игроках, но и о тренерах, врачах, судьях. Но... Спорт играет важную представительскую роль как внутри страны, так и за рубежом.
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Подготовка и участие в соревнованиях является маркером продолжения жизни в государстве, которое ведет войну. Кроме того, спорт всегда, а в нынешних условиях это особенно важно, остается эффективным рычагом влияния на международное сообщество. Это площадка, чтобы доносить важные для нас нарративы для международной аудитории. Мы должны помогать удерживать Украину в фокусе международной адженды, в том числе с помощью спорта и футбола в частности.
Поэтому даже в такой сложный момент, по моему мнению, важно продолжать участвовать в соревнованиях на самом высоком уровне, представляя Украину и постоянно мобилизовать международное сообщество в поддержку нашего государства.
Однако, финальное решение относительно того, в каком количестве, на каких событиях и кто именно должен представлять Украину, принимают органы государственной власти", – сказал Шевченко в комментарии NV.
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