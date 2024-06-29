Форвард Кривбасса Денис Устименко может в очередной раз сменить место работы, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, Карпаты, Ворскла и Металлист 1925 рассматривают опцию выкупа прав на игрока. Еще несколько клубов – Оболонь, Ингулец и Минай (если он заменит СК Днепр-1 в УПЛ) готовы взять нападающего в аренду. Отмечается, что Юрий Вернидуб тоже не хочет терять 25-летнего футболиста, которого не видел в своем составе в прошлом сезоне и отправил в аренду.

Решение относительно будущего нападающего в Кривбассе будет принято после возвращения команды со сборов в Словении.

Напомним, Устименко – воспитанник донецкого Металлурга. Вступал за Сталь, Александрию и Кривбасс. С февраля 2024-го играл за Минай, где стал одним из лидеров команды Желько Любеновича (5 голов и 2 ассиста в 15 матчах). Его контракт с криворожанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

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