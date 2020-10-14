Шесть клубов Чемпионшипа рискуют прекратить существование
Коронавирусный кризис серьезно ударил по клубам второго английского дивизиона.
Сразу шесть клубов Чемпионшипа опасаются угрозы исчезновения, если им не предоставят финансовую помощь, информирует Sky Sports. Еще восемь клубов будут вынуждены сократить персонал ради экономии.
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"Наше выживание абсолютно зависит от пакета финансовой поддержки, и мы можем продолжать только при этом условии", – описал ситуацию представитель одного из кризисных клубов. "Мы можем выжить в краткосрочной и среднесрочной перспективе благодаря торговле игроками и "финансовой подушке" от лиги, но в конце концов львиная доля бюджетов наполняются болельщиками на трибунах", – добавил представитель второго участника.
Сегодня клубы АПЛ проведут заседание, на котором обсудят план дальнейших действий в условиях коронавирусного кризиса и пустых стадионов.
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