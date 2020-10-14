Сразу шесть клубов Чемпионшипа опасаются угрозы исчезновения, если им не предоставят финансовую помощь, информирует Sky Sports. Еще восемь клубов будут вынуждены сократить персонал ради экономии.

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"Наше выживание абсолютно зависит от пакета финансовой поддержки, и мы можем продолжать только при этом условии", – описал ситуацию представитель одного из кризисных клубов. "Мы можем выжить в краткосрочной и среднесрочной перспективе благодаря торговле игроками и "финансовой подушке" от лиги, но в конце концов львиная доля бюджетов наполняются болельщиками на трибунах", – добавил представитель второго участника.

Сегодня клубы АПЛ проведут заседание, на котором обсудят план дальнейших действий в условиях коронавирусного кризиса и пустых стадионов.

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