Сразу шесть представителей ровенского Вереса будут выступать в соседнем первенстве, сообщает пресс-служба Всеукраинской ассоциации женского футбола.

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К лагерю польского клуба Виктория присоединились голкипер Маргарита Луцюк, защитницы Карина Войт, Татьяна Котовец, Виктория Шелест и Богдана Каличинская, а также полузащитница Вита Разлуцкая. Сроки и условия договора не сообщаются.

Украинки уже успели выйти на поле в составе новой команды и поддержать Украину.

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