Шесть футболисток Вереса продолжат карьеру в чемпионате Польши
09:04 - Читати українською
Украинские футболисты продолжают трудоустраиваться в Европе.
Сразу шесть представителей ровенского Вереса будут выступать в соседнем первенстве, сообщает пресс-служба Всеукраинской ассоциации женского футбола.
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К лагерю польского клуба Виктория присоединились голкипер Маргарита Луцюк, защитницы Карина Войт, Татьяна Котовец, Виктория Шелест и Богдана Каличинская, а также полузащитница Вита Разлуцкая. Сроки и условия договора не сообщаются.
Украинки уже успели выйти на поле в составе новой команды и поддержать Украину.
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