Знаменитый экс-форвард сборной Нидерландов Дирк Куйт резко высказался по поводу победы тираспольського Шерифа в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

"Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но командам вроде Шерифа из Тирасполя делать там нечего", – отметил Куйт в эфире хорватского канала RTL7.

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Напомним, Шериф сделал весомую заявку на исторический выход в групповой этап самого престижного европейского турнира, разгромив загребское Динамо (3:0).

К слову, Куйт известный своими выступлениями за такие клубы как Фейеноорд, Ливерпуль и Фенербахче. Также Дирк становился вице-чемпионом мира-2010 в составе сборной Нидерландов.

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