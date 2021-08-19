"Шерифу нечего делать в Лиге чемпионов": Куйт наехал на команду Вернидуба из-за потенциального выхода в групповой этап
Знаменитый экс-форвард сборной Нидерландов Дирк Куйт резко высказался по поводу победы тираспольського Шерифа в первом матче квалификации Лиги чемпионов.
"Я знаю, что Лига чемпионов – это турнир для чемпионов, но командам вроде Шерифа из Тирасполя делать там нечего", – отметил Куйт в эфире хорватского канала RTL7.
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Напомним, Шериф сделал весомую заявку на исторический выход в групповой этап самого престижного европейского турнира, разгромив загребское Динамо (3:0).
К слову, Куйт известный своими выступлениями за такие клубы как Фейеноорд, Ливерпуль и Фенербахче. Также Дирк становился вице-чемпионом мира-2010 в составе сборной Нидерландов.
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