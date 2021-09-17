Второй трансфер за день оформил тираспольский Шериф. Форвард Басит Халид сменил тунисский Эсперанс на чемпионат Молдовы.

25-летний центрфорвард усилил "желто-черных", сообщает официальный сайт клуба.

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Халид заключил договор с Шерифом после успешного медосмотра. Сроки и детали сделки пока остаются неизвестными. Ганец уже выступал в Европе. Из родного Дримс он переехал в косовскую Приштину. Затем Халид защищал цвета албанской Теуты и Македонии ГП. Последние полгода нападающий провел в Тунисе.

К слову, в сезоне 2020/21 Басит Халид провел 24 матча за Эсперанс во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. В составе Приштины ранее он сыграл 7 матчей в квалификации Лиги Европы.

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