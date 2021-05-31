Кубок Молдавии 2020/21, финал

Шериф – Сфынтул Георге – 0:0 (серия пенальти – 2:3)

Шериф вышел в финал Кубка Молдовы в статусе чемпиона страны, а вот Сфынтул Георге по итогам сезона занял четвертое место. Впрочем, игра получилась очень сухой, и команды не смогли забить ни в основное время, ни в овертайме.

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Серия пенальти также получилась не слишком привлекательной: из 10 ударов обе стороны реализовали лишь половину. В лотерее лучшим оказался Сфынтул Георге и его голкипер отразил 2 удара с отметки (еще один Кастаньеда запустил на трибуны). 2:3 в серии пенальти – команда Юрия Вернидуба была очень близка к завоеванию второго трофея в сезоне.

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Відео серії пенальті: