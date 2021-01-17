Шериф Вернидуба не смог выехать на тренировочные сборы за границу, – СМИ
Молдавский Шериф не сможет провести традиционные зимние сборы как планировалось.
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По информации meta-ratings, Шериф вынужден оперативно вносить коррективы в свои планы на подготовку ко второй части сезона. Команда Вернидуба даже договорилась о спарринге со львовским Рухомм, однако теперь вряд ли его проведет. Не исключен вариант с проведением контрольной встречи с украинским клубом в Молдове.
Напомним, что после осенней части чемпионата элитного дивизиона Молдовы Шериф уверенно лидирует, набрав 55 очков.
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