Тираспольский клуб не поедет в Турцию на тренировочный сбор из-за сложной ситуации с коронавирусом в команде.

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По информации meta-ratings, Шериф вынужден оперативно вносить коррективы в свои планы на подготовку ко второй части сезона. Команда Вернидуба даже договорилась о спарринге со львовским Рухомм, однако теперь вряд ли его проведет. Не исключен вариант с проведением контрольной встречи с украинским клубом в Молдове.

Напомним, что после осенней части чемпионата элитного дивизиона Молдовы Шериф уверенно лидирует, набрав 55 очков.

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