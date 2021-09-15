Третья официальная дуэль команд в еврокубках. Где смотреть матч Шериф – Шахтер онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол 1 HD (нужно иметь платную подписку), где с 18:45 начнет свою работу студия, предшествующая поединка. Матч, как и онлайн-трансляция Шериф – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 19:45. Ранее "горняки" встречались с 19-кратным чемпионом Молдовы в квалификации Лиги чемпионов. В 2003 году Шахтер под руководством Бернда Шустера переиграл Шериф дома (2:0) и разошелся миром (0:0) в гостях. Сегодня о ничьей думать уже нельзя, ведь впереди дуэли с Реалом и Интером.

Шериф – Шахтер: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий клуб является одним из самых неудобных для Юрия Вернидуба. Нынешний наставник Шерифа за 23 матча сумел победить Шахтер лишь трижды, потерпев 19 поражений. В то же время в Молдове 55-летний украинский тренер переживает своеобразный пик карьеры. Еще нигде у Вернидуба не было такой впечатляющей статистики: 26 побед и лишь два поражения за 32 матча, 104 забитых гола против 17 пропущенных. Экс-наставник Зари сумел привести Шериф к дебюту на групповой стадии Лиги чемпионов. Это также премьера и для главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби.

Соломон не может помочь донецкой команде из-за своего национального праздника. Его подменяет Фернандо Педро, отметившийся голом на выходных в УПЛ. Де Дзерби выбирал между бразильцем и Мудриком, но Михаил начинает в запасе, поэтому украинцев в стартовом составе только двое, а на скамейке запасных целых 10. Зато в основе Шахтера сразу 2 номинальных форварда. Впрочем, похоже, что Фернандо будет действовать на краю атаки, а Педриньо и Тете попробуют меняться местами под нападающим и на другом фланге.

Шериф: Атанасиадис – Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано – Аддо, Себастьен Тилль – Адама Траоре, Коловос, Кастаньеда (к) – Якшибоев

Шахтер: Пятов (к) – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Антонио – Тете, Педриньо, Фернандо – Лассина Траоре