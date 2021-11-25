Парад красивых голов в видеообзоре матча Шериф – Реал – 0:3
09:34 - Читати українською
Шериф уступил Реалу в 5-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
Дэвид Алаба 30’
Тони Кроос 45+1’
Карим Бензема 56’
30’ Дэвид Алаба
45+1’ Тони Кроос
56’ Карим Бензема
Мадридцы преобладали, что конвертировалось в голы. Сначала Алаба взялся исполнять штрафной удар и не прогадал. Кроос же забил второй мяч, взлету пробив в девятку.
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Бензема довел счет до разгромного – гол тоже был забит из-за пределов штрафной. Команда Юрия Вернидуба могла отличаться мячом престижа, но не удалось. Реал обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов, Шериф весной будет играть в ЛЕ.
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