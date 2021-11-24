Шериф принимает Реал в матче 5 тура Лиги чемпионов. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на "Футбол 24", начнется в 22:00. Прямая видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Во втором туре Шериф благодаря голам Яхшибоева и Тилля одержал сенсационную победу над Реалом в его же логове. Однозначно подопечные Анчелотти будут хотеть взять реванш в Тирасполе, чтобы доказать случайность той неудачи. Ну, а Шериф уже сегодня может гарантировать себе исторический выход в весенний этап еврокубков.

Стартовые составы

Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Аддо, Траоре, Коловос, Бруно, Кастаньеда

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Родриго, Бензема, Винисиус