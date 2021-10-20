Украинский наставник тираспольского Шерифа Юрий Вернидуб остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов несмотря на проигрыш итальянцам (1:3).

"Хороший матч против великой команды. Мы пытались играть в футбол – команда выглядела достойно. Не только оборонялись, но и атаковали.

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Забили красивый гол со штрафного. Имели другие моменты. Проиграли, но я благодарен ребятам за игру, за самоотдачу. Они боролись до конца", – цитирует Вернидуба официальный сайт УЕФА.

Напомним, Шериф на выезде уступил Интеру со счетом 1:3, однако остался на первой строчке турнирной таблицы группы D. Интер с четырьмя пунктами идет в квартете третьим.

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