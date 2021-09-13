Защитник Стефанос Эвангелу стал очередным новичком тираспольского Шерифа перед дебютом чемпиона Молдовы в основной сетке главного еврокубка.

Центрбек пополнил состав "желто-черных", сообщает официальный сайт клуба.

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Эвангелу прошел медосмотр и заключил с Шерифом контракт. На берега Днестра он перебрался в статусе свободного агента. Последним клубом грека был польский Гурник из Забже. Ранее защитник на родине защищал цвета Паниониоса, ПАС Янины, Олимпиакоса и родного Панатинаикоса.

К слову, в сезоне 2020/21 Стефанос Эвангелу провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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