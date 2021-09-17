Чемпион Молдовы продолжает усиливаться на фоне удачного старта в историческом для себя розыгрыше Лиги чемпионов.

Тираспольцы подписали Абдулу Момуни Даранкума, сообщает официальный сайт клуба.

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Хавбек успешно прошел медосмотр и подписал контракт с Шерифом. Сроки и детали сделки пока остаются неизвестными. 19-летний исполнитель перебрался в Молдову из нигерского Жандармери. Также он защищает цвета национальной команды, в составе которой принял участие в Кубке африканских наций.

Напомним, что Шериф дебютировал в Лиге чемпионов с уверенной победы над донецким Шахтером (2:0). Голами в составе команды Юрия Вернидуба отличились Траоре и Янсане.

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