Шериф принимает Интер в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция на "Футбол 24", начнется в 22:00. Прямая видеотрансляция доступна на сервисе MEGOGO.

Интер нанес Шерифу первое поражение: Вернидуб сохранил лицо, а его команда снова с бомбическим голом

Интер – первая команда, нанесшая Шерифу поражение в групповом этапе ЛЧ. Победа "нерадзурри" две недели назад изрядно закрутила интригу в борьбе за путевки в плей-офф. Сегодня для подопечных Симоне Индзаги наступает едва ли не ключевой момент – нужно побеждать во второй раз, чтобы обойти молдаван в турнирной таблице. В свою очередь Вернидубу и Ко категорически нельзя проигрывать.

Шериф – Интер: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Аддо, Траоре, Коловос, Кастаньеда, Яхшибоев

Интер: Ханданович, Шкриняр, де Врей, Бастони, Барелла, Брозович, Видаль, Дармиан, Димарко, Джеко, Лаутаро