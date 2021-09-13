Главным арбитром поединка между Шерифом и Шахтером будет немец Дениз Айтекин, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники – Кристиан Дитц и Штефан Лупп. Четвертым рефери будет Мартин Петерсен, а за VAR будет отвечать Кристиан Дингерт.

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К слову, Айтекин хорошо знаком украинским болельщикам. В сентябре 2015 года он зафиксировал домашнее поражение Шахтера от ПСЖ (0:3) в групповом раунде Лиги чемпионов. В то же время был фартовым для Динамо в этом же году, но в другом турнире – в 1/8 финала Лиги Европы констатировал победу киевлян над Эвертоном (5:2). Годом ранее он работал на выездном матче "бело-синих" против Валенсии (0:0) в 1/16 ЛЕ, а в 2013-м судил поединок Днепра с Базелем (1:1) в групповом этапе ЛЕ.

Напомним, поединок между Шерифом и Шахтером состоится в среду, 15 сентября. Начало встречи в 19:45.

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