Шериф – Шахтер: Матвиенко объяснил свое роковое падение во время первого гола
22:57 - Читати українською
Защитник Шахтера Николай Матвиенко коротко подытожил поражение от Шерифа (0:2) в матче 1-го тура Лиги чемпионов.
завершено
"Мы все очень расстроены. Я еще не видел видео пропущенных голов. В первом моменте неудача. Поехала нога – не сумел выбить. Второй гол начался с аута, пошла контратака. Будем разбирать.
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Состояние поля? Мяч ходил по полю неплохо, но мы недостаточно уверенно стояли на ногах. Поэтому пропустили и не забили", – пояснил Матвиенко.
Добавим, что соперником Шахтера во втором туре Лиги чемпионов станет Интер (28 сентября).
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Источник: Футбол 24
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