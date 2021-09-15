"Мы все очень расстроены. Я еще не видел видео пропущенных голов. В первом моменте неудача. Поехала нога – не сумел выбить. Второй гол начался с аута, пошла контратака. Будем разбирать.

Шериф – Шахтер – 2:0 – видео голов и обзор матча

Состояние поля? Мяч ходил по полю неплохо, но мы недостаточно уверенно стояли на ногах. Поэтому пропустили и не забили", – пояснил Матвиенко.

Добавим, что соперником Шахтера во втором туре Лиги чемпионов станет Интер (28 сентября).

Шериф уверенно разбил Шахтер в матче 1 тура ЛЧ – громкая пощечина от Вернидуба, у которого нашелся свой Кристиано