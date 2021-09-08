На стадионе Шерифа разрешено присутствие 50% зрителей. Поэтому, Шахтер сможет реализовать 285 билетов на места в фан-секторе тираспольской арены, сообщает пресс-служба дончан.

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Шахтер на своем официальном сайте уже начал продажу ваучеров на матч против команды Юрия Вернидуба. Оплатив стоимость (15 долларов) и прибыв в Тирасполь, болельщики получат билеты. Обмен ваучеров на билеты в фан-сектор будет проводиться в кассе, которую обеспечит Шериф.

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Отмечается, что у каждого болельщика, кроме билета на матч, должна быть медицинская маска, в которой необходимо находиться на трибуне. При входе на стадион Шериф будет проводится измерение температуры. Болельщики, чья температура тела будет выше 37°C, на стадион не допускаются.

Добавим, что матч Шериф – Шахтер состоится 15 сентября в Молдове. Поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов начнется в 19:45.

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