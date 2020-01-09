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Шепелев: Все "мои" аккаунты в Instagram – фейки

9 января 06:30 181 Читати українською
Шепелев: Все "мои" аккаунты в Instagram – фейки
Владимир Шепелев / Фото из открытых источников

Полузащитник киевского Динамо Владимир Шепелев рассказал, что не имеет никакого отношения к аккаунтам в социальной сети Instagram, связанных с его именем.

"У меня нет аккаунта в Instagram. Поэтому все, что там связано с моей персоной – это фейки. В том числе, фейками являются всевозможные конкурсы и лотереи, которые якобы проводятся от моего имени – я не имею к этому ни малейшего отношения . Жаль, что болельщики верят мошенникам", – сказал Шепелев в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

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В текущем сезоне Шепелев провел за Динамо 22 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал 5 результативных передач. Киевляне пошли на зимнюю паузу на втором месте, имея в своем активе 36 очков.

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