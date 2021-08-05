"Наша главная задача – подготовиться к играм Лиги чемпионов. Что касается матча – задача была выиграть, но и ничья – хороший результат. Мы выглядели достойно, могли и победить. Но счет на табло 1:1 справедлив.

Фенербахче – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Чувствуется, что Фенербахче – это команда уровня Лиги чемпионов. У них в составе топовые игроки, тот же Озил. Видно, что он опытный игрок. Конечно, приятно играть против таких футболистов, хочется показать свой уровень, почувствовать, что ты можешь на фоне этих игроков. Думаю, Шахтер такого же уровня приблизительно. Возможно, по стилю – Заря, которая пытается играть в техничный, умный футбол. Не просто играет длинными передачами, а там как получится, а именно строит игру от начала атаки до завершения", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

К слову, следующим соперником киевлян в УПЛ станет именно Заря – поединок состоится 8 августа.

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