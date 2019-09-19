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Шепелев признался, какие изменения в игре Динамо поспособствовали победе над Мальме

23:17 46 Читати українською
Шепелев признался, какие изменения в игре Динамо поспособствовали победе над Мальме
Владимир Шепелев (слева) / Футбол 24

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев прокомментировал победу над Мальме в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Шесть матчей без побед – серьезная серия. Мы просто изменили тактику, стали играть с двумя опорниками и больше контролировать мяч. Благодаря этому создавали моменты и завершали атаки.

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В первом тайме контролировали игру, но соперник много оборонялся. После перерыва знали, что шведы еще больше сядут в защиту. Мы продолжали гнуть свою линию. Выбегали в атаки и имели еще 2-3 стопроцентных момента.

В перерыве тренер сказал продолжать играть так же, нагнетать, бежать за спину. Также нужно было, чтобы один опорный полузащитник подключался к штрафной при завершении фланговых подачах. У нас было достаточно моментов, слава Богу, забили и выиграли", – цитирует Шепелева Динамоманія.

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