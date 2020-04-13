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Шепелев нашел интересных соперников для футбольных баталий дома

18:25 33 Читати українською
Шепелев нашел интересных соперников для футбольных баталий дома
Владимир Шепелев / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Владимир Шепелев рассказал, как поддерживает форму во время вынужденного перерыва.

"Первую часть карантина я был в Киеве, а когда нам сообщили о том, что его продолжают до 24-го апреля, поехал к родителям. Конечно, выполняю программу, которую нам дали, а больше ничего особенного не делаю.

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Здесь у нас частный дом, огород, поэтому постоянно бываю на улице, есть куда выйти, чтобы не встречаться с другими людьми. Дома у нас две собаки и три кошки, кроме того, к нам часто приходят поесть соседские собачки – подкармливаем их. С собаками интересно поиграть в футбол, когда они бегают за мячом или пытаются его у меня отобрать.

В субботу с отцом ходили на рыбалку на лиман, но ничего не поймали, поэтому рассказывать нечего (улыбается). Вообще, там есть рыба, но мы пошли ненадолго – всего на несколько часов, для удовольствия. Мне это занятие нравится, но для рыбалки нужна соответствующая компания, а здесь друзей, которые любят рыбалку, нет", – признался Шепелев в интервью официальному сайту Динамо.

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