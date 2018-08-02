Шепелев: Матчи с Шахтером – поединок за чемпионство

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев поделился ожиданиями от поединка против Шахтера в рамках 3-го тура УПЛ 2018/19.

"Готовимся к игре с Шахтером, как всегда, в обычном режиме. Будем бороться за первое место. Наши матчи – это поединок за чемпионство. Поэтому предстоящая игра точно не будет рядовой, а пройдет с серьезным настроем и хорошими эмоциями. Даже контрольный матч между нами не был бы обыденным. Все матче с Шахтером для нас ключевые.

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Команду покинули Фред, Феррейра, Бернард. А стиль игры остался таким же, просто на этих позициях сейчас выступают другие исполнители. Футбол Шахтера не слишком изменился, они всегда играют в своей манере.

Самое главное – чтобы победила команда, а кто забьет – вопрос второстепенный. Надеюсь, на наш матч придет много болельщиков. Игра с Шахтером для нас очень важна, и без их поддержки нам будет очень трудно", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится 3 августа на НСК Олимпийский. Начало в 19:00.