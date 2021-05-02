Хавбек Динамо Владимир Шепелев рассказал об одной из методик работы Мирчи Луческу в киевском клубе.

"Приводил ли Луческу во время тренировок примеры из своей работы в Шахтере? Он часто это делает. Показывает нарезки из розыгрышей стандартов, как выходить из-под прессинга, как Шахтер создавал и забивал.

Шепелев назвал главного героя сезона в Динамо

Мы нормально к этому относимся. Нам не важно, что это Шахтер, главное – понять, что нужно делать", – признался Шепелев в интервью fanday.net.

К слову, Динамо в первом сезоне при Мирче Луческу уже успело завоевать Суперкубок Украины и стать чемпионом УПЛ. Следующий трофей "бело-синие" могут завоевать 13 мая – они встретятся в финале Кубка с Зарей.

Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу