КДК УАФ принял решение о дисквалификации хавбека Динамо Владимира Шепелева и его коллеги по амплуа – Владлена Юрченко из Зари.

Обоих игроков отстранили на один матч и дополнительно на один матч условно, информирует сайт УАФ.

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Обычно наказание за такие нарушения составляет два полноценных матча. Впрочем, КДК решил частично сократить дисквалификации Шепелева и Юрченко, учитывая характер нарушений и объяснения футболистов. Динамовец был удален с поля в матче против Колоса, а хавбек Зари – в поединке 1/8 Кубка Украины против Десны.

Добавим, что украинская Премьер-лига уже пошла на зимнюю паузу, и следующие матчи состоятся в середине февраля.

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