Шепелев: Динамо не впервой играть вдесятером

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев прокомментировал победу над Александрией (2:0).

"Нам уже не впервой играть, имея на одного игрока меньше. Считаю, что мы превосходили соперника в классе, вдесятером переигрывали их. У Александрии были один-два момента, когда они могли забивать, но возникали они после наших потерь впереди и быстро организованных контратак.

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Но, в целом, во втором тайме мы контролировали игру. Жаль, что Витя не забил третий мяч, тем более, возможность была, когда Дуэлунд мог выкатить ему фактически на пустые ворота. Но в остальном считаю, что счет по игре", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

Киевляне завершили сезон 2018/19 на 2 позиции в турнирной таблице, набрав 72 очка.

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