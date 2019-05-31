toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ НИГЕРИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Шепелев: Динамо не впервой играть вдесятером

10:10 12 Читати українською
Шепелев: Динамо не впервой играть вдесятером
Владимир Шепелев / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Владимир Шепелев прокомментировал победу над Александрией (2:0).

 
Виктор Цыганков 21’
Ахмед Алибеков 32’
Виктор Цыганков 69’
21’ Виктор Цыганков
32’ Ахмед Алибеков
69’ Виктор Цыганков

"Нам уже не впервой играть, имея на одного игрока меньше. Считаю, что мы превосходили соперника в классе, вдесятером переигрывали их. У Александрии были один-два момента, когда они могли забивать, но возникали они после наших потерь впереди и быстро организованных контратак.

Александрия – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Но, в целом, во втором тайме мы контролировали игру. Жаль, что Витя не забил третий мяч, тем более, возможность была, когда Дуэлунд мог выкатить ему фактически на пустые ворота. Но в остальном считаю, что счет по игре", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

Киевляне завершили сезон 2018/19 на 2 позиции в турнирной таблице, набрав 72 очка.

Александрия – Динамо: киевляне в меньшинстве победили благодаря гению Цыганкова, зрелищная точка в УПЛ сезона 2018/19

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Нигерия – Украина: Петраков прислушался к критике, запас превзошел основу, а Лунин стучит в ворота Реала
02:30
1154
Теги
Александрия - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия Владимир Шепелев Владимир Шепелев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
35
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук