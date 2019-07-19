Шелви и его одноклубник устроили уличную драку с фанатами

Игроки Ньюкасла Карл Дарлоу и Джонджо Шелви стали фигурантами инцидента. Футболисты ночью на улице избили болельщиков.

Экс-хавбек Ливерпуля и сборной Англии Джонджо Шелви, а также его одноклубник по Ньюкаслу Карл Дарлоу стали участниками драки. Инцидент произошел несколько дней назад около 3 часов ночи вблизи одной из круглосуточных пиццерий города, сообщает Daily Mail.

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Стычка началась после того, как один из группы мужчин назвал Шелви лысым (экс-хавбек Ливерпуля страдает алопецией – выпадением волос). Игрок не сдержался и ответил: "Иди домой, деревенский", после чего началась драка. Футболисты били оппонентов как кулаками, так и ногами, однако серьезных травм никто не получил.

Уже через 7 часов после конфликта оба игрока вылетели в составе Ньюкасла в Китай на предсезонное турне. Клуб пока не делал каких-либо заявлений по этому поводу. Полиция пока тоже не вызвала футболистов на допрос.

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