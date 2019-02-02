Шелихов стал игроком Сабуртало

Бывший голкипер Днепра Денис Шелихов продолжит карьеру в чемпионате Грузии.

Экс-голкипер Днепра Денис Шелихов продолжит карьеру в Грузии.

Зозуля дублем вернул Альбасете в чемпионскую гонку

Он подписал контакт с чемпионом первенства Сабуртало, соглашение рассчитано на 2 года. Об этом написал его агент Иван Пироженко на своей странице в Facebook.