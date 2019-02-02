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Шелихов стал игроком Сабуртало

23:01 15 Читати українською
Шелихов стал игроком Сабуртало
Денис Шелихов / Фото: соцсети

Бывший голкипер Днепра Денис Шелихов продолжит карьеру в чемпионате Грузии.

Экс-голкипер Днепра Денис Шелихов продолжит карьеру в Грузии.

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Он подписал контакт с чемпионом первенства Сабуртало, соглашение рассчитано на 2 года. Об этом написал его агент Иван Пироженко на своей странице в Facebook.

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Денис Шелихов Денис Шелихов Сабуртало Сабуртало
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