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Шелепницкий: Не исключено, что решение об увольнении Хацкевича уже принято

11:49 239 Читати українською
Шелепницкий: Не исключено, что решение об увольнении Хацкевича уже принято
Юрий Шелепницкий / Фото из соцсетей

Бывший лидер сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

"Перед матчем шансы на успех есть у всех. Чтобы сказать, у кого они большие, нужно с точностью на сто процентов знать кадровую ситуацию в командах – это очень важно.

"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку

Отсутствие Марлоса и Тайсона для Динамо – это информация к размышлению. Киевлянам придется гадать, под кого готовить игру.

Уволят ли Хацкевича в случае поражения Динамо? Все может быть, и все зависит от президента Динамо. Не исключено, что решение уже принято. Если киевляне проиграют главному конкуренту, шансы на чемпионство в них станут мизерными. Тогда с новым тренером команде, конечно, будет лучше", – цитирует Шелепницкого издание footboom.

Поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится сегодня, 3 ноября, начало в 17:00.

"Тимощук? Не хочу навіть його імені називати". Перший капітан збірної України грав проти Шукюра і двічі відмовляв Динамо

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
до матча
1
час
:
35
мин
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Юрий Шелепницкий
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