Шелаев возобновит карьеру в составе Днепра-1918

Бывший игрок Днепра и Металлиста Олег Шелаев вскоре возобновит карьеру футболиста.

Об этом сообщил один из основателей общественной организации Днепр-1918 Евгений Переверзев.

"На данном этапе тренером сформирован состав, ребята боевые. Есть люди, которые играли и во Второй лиге, и в Первой лиге. Есть люди, которые играли в Премьер-лиге в Чемпионате Украины.

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Большим плюсом является то, что Олег Шелаев будет за нас играть. Человек загорелся идеей, ему это интересно. Мы все его хорошо знаем, он наш большой друг, он готов нас поддерживать в этом плане. Для нас это огромное доверие со стороны этого человека", – рассказал Переверзев в комментарии Брутальному футболу.

Напомним, Шелаев завершил профессиональную карьеру футболиста в 2014 году в составе харьковского Металлиста.

В 2015 году он был назначен спортивным директором академии Днепра.

В Днепре создали футбольный клуб Днепр-1918