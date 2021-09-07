"Я завершил карьеру в большом футболе в 2014 году, защищая цвета Металлиста. Однако, нельзя сказать, что после этого я повесил бутсы на гвоздь, потому что играл на любительском уровне, в частности, в чемпионате ААФУ за Волчанск.

Экс-игрок сборной Украины возобновил карьеру в 44 года, – СМИ

А в последнее время выступал в первенстве Днепра за AM-ESTATE, даже заняли первое место. Там моими одноклубниками были Руслан Ротань, Сергей Назаренко, Сергей Кравченко, которые в особом представлении не нуждаются.

Когда перед началом сезона Волчанск возглавил мой бывший партнер по Металлисту Андрей Березовчук, то он и предложил стать играющим тренером. Тем не менее, в Волчанске наряду с несколькими опытными футболистами, хватает молодежи. После недолгих раздумий, я согласился", – поделился Шелаев в интервью meta-ratings.

Заметим, что сейчас хавбеку, в активе которого 36 матчей и один гол за сборную Украины, 44 года. Он завершил профессиональную карьеру в 2014 году в Металлисте. До этого выступал за Шахтер, Зарю, Днепр и другие клубы.

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