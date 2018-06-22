Шелаев: Ожидаю появления новых звезд на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.

"Жду появления новых звезд. Прежде всего, в составах африканских и латиноамериканских команд. Из европейских сборных меня интересует Бельгия, у которой очень много интересных исполнителей.

Фавориты чемпионата мира одни и те же. Однако на этом мировом первенстве я бы отдал предпочтение Франции, Германии и, пожалуй, Бельгии.

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Судя по прошлым или, точнее сказать, недавним выступлениям латиноамериканских грандов – сборных Бразилии и Аргентины, на ЧМ-2018 они титул не выиграют. Неубедительно нынче смотрятся эти команды.

Это соревнование, которое проходит нечасто и попадаешь туда также редко. Поэтому на чемпионате мира всегда много эмоций. К тому же, это скоротечный турнир, во время которого большое значение имеет желание побеждать. Кому-то эмоции помогают, другим мешают, и они теряют все. Но я на чемпионате мира видел, как люди готовятся, как бьются за каждый мяч – это многого стоит", – цитирует Шелаева Команда 1.