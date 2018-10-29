Шелаев: Малиновский выиграл конкуренцию у Зинченко в сборной Украины

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями об игроках национальной команды.

"Пока можно только догадываться, как наша команда выступит в следующем турнире Лиги наций среди самых авторитетных сборных Старого света. Ведь там много будет зависеть еще и от жребия. Будет нелегко, но очень интересно. Но самое главное, что в такой компании сборная Украины будет расти.

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Думаю, Роман Яремчук подтвердил выданные ему авансы. Несмотря на то, что он пока не отмечается результативностью, в плане командных действий, этот нападающий заслужил уважение.

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Малиновский в какой-то степени выиграл конкуренцию у Зинченко, который претендовал на роль одного из лидеров сборной. И еще я бы отметил Матвиенко. У нас в команде, безусловно, есть лидеры, но эти ребята, которых я назвал, просто воспользовались своим шансом", – цитирует Шелаева Команда №1.